Journée internationale de la fille : L'excellence des jeunes filles célébrée par le réseau Siggil Jiggen.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la fille, édition 2020, le réseau Siggil Jiggen à travers son programme"la Campagne Deliver for Good Sénégal", a célébré l'excellence féminine des jeunes filles qui se sont distinguées le plus dans les examens de fin d'année.



Il s'agit d'un plaidoyer, selon la présidente du réseau Mme Safiétou Diop, pour promouvoir l'excellence et le maintien des filles à l'école.



Ce qui ainsi fait dire à la marraine de cette cérémonie, le présidente du Conseil économique social et environnemental, Mme Aminata Touré, "Célébrer l'excellence c'est de reconnaître la qualité de l'encadrement familiale et ce qui mérite d'être salué par tous". La marraine qui n'a pas manqué de plaider pour l'accès à l'éducation et à la formation des jeunes filles pour un développement durable, invite également le réseau Siggil Jigguen à mettre en place le réseau des femmes diplômées et leaders sur l'éducation et le maintien des filles à l'école, pour davantage répondre aux aspirations du réseau.