Journée de désherbage du cimetière de Yoff : Une foule immense répond à l’appel de Diallo Diagne.

Diallo Diagne, fils de l'ancien Grand Serigne de Dakar, Bassirou Diagne Marième Diop, a organisé ce samedi 06 novembre, une journée de désherbage du cimetière de Yoff.



Cette pratique récurrente a vu la présence d’une foule immense venue répondre à l’appel de Diallo Diagne. Cela a d’ailleurs été l’occasion pour lui de rappeler que le travail ne s’arrête pas là et qu’à la date du 07 novembre également, il attend surtout la présence des jeunes pour continuer cette initiative qui consiste à nettoyer, préserver l’environnement mais également à entretenir la terre qui constitue un fondement de l’existence humaine. « Avec de la terre, l’homme fut créé et poussière il redeviendra », dira-t-il pour étayer ses propos.



Un geste d’une grande noblesse que les différents volontaires ont apprécié. Raison pour laquelle ils promettent non seulement de pérenniser ces journées, mais de les rapprocher afin de se rapprocher de leurs proches qui reposent désormais sous cette terre et de réitérer leur foi envers le Tout Puissant...