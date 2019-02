Journal de la Campagne / Sonko pour une gouvernance inclusive : « Il est temps que ce qui appartient à tout le monde profite à tout le monde »

« Il est tant que ce qui appartient à tout le monde profite à tout le monde ». C’est par cette formule choc, qu’il a servie en wolof, que le candidat de la « Coalition Sonko Président » a effectué sa première déclaration ce dimanche.



L’ex-inspecteur des impôts et domaines a prononcé un discours d’unité et exhorté les électeurs à ne pas voter pour quelqu’un parce qu’il est « de la même ethnique ou de la même confession ». « On ne peut plus continuer à faire les mêmes erreurs », a-t-il averti.



« La victoire est imminente et irréversible. Nous n’attendons pas de changement, nous sommes le changement », a déclaré le postulant à la Présidence de la République.