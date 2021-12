Joseph Lopy sur les chances du Sénégal à la CAN : « On a tout ce qu'il faut pour la gagner... »

Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Joseph Lopy, est catégorique, le Sénégal a toutes les cartes en main pour aller chercher la victoire finale à la prochaine CAN.



"On a tout ce qu'il faut pour gagner..." Mais, il est d'avis que rien ne sera gagné d'avance, il faudra batailler pour sortir du lot et éventuellement rentrer avec le trophée.



Satisfait de l'actuelle préparation physique qu'ils sont en train de faire au stade Lat Dior de Thiès, il estime que l'ensemble du groupe devrait bientôt atteindre un niveau intéressant...