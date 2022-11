Jonction de lutte syndicale : And Guesseum et les agents des collectivités territoriales déroulent leur 6e plan d’actions.

À l'issue du 5ème plan d'action ponctué par 96 h de grève dans les 600 collectivités territoriales du Sénégal, 48 h heures de grève dans le secteur de la santé et de l'action sociale et clôturé par une marche nationale des marches régionales le 23 novembre 2022, la méga coalition ITCTS-And Gueusseum a procédé à l'évaluation des différentes activités de lutte ce samedi.

Après s’être réjouie des derniers développements avec la signature de l'Arrêté organisant le recensement des agents des Collectivités territoriales dans un délai maximum d'un mois en vue de procéder au paiement des augmentations à tous les ayants droit et le paiement sans délai des arriérés de paiement des primes Covid-19 par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, la méga coalition ITCTS-And Gueusseum conçoit ces avancées non négligeables, insuffisantes et tardives.

Pour la méga coalition, au regard de la discrimination négative des agents des collectivités territoriales, des personnels administratifs et techniques, des garçons et filles de salle, des brancardiers et chauffeurs entre autres, un 6ème plan d'action est prévu. Un grève de 48h le Jeudi 01 et vendredi 02 décembre avant de procéder à l’évaluation de la situation le samedi 03 décembre 2022. La méga coalition annonce également le dépôt d'un préavis de grève couvrant la période du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023.

Enfin, la méga coalition en appelle à davantage de mobilisation et de d'engagement parce qu'au-delà des discours, il faut des actes et rien que des actes matérialisant les accords du 10 mai 2022 portant augmentations des salaires et harmonisation du paiement de l'indemnité de logement à tous les agents de la Santé et de l'Action sociale ainsi qu'aux agents des collectivités territoriales.