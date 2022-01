Joal : Risque d'affrontements réel dans le camp présidentiel.

La coalition Défar Sa Gokh de la commune de Joal-Fadiouth dirigée par le candidat Pierre Joe Ndiaye « tient à informer l'option nationale et internationale des attaques perpétrés ces derniers jours par les partisans du Ministre du pétrole et des énergies, Sophie Gladima sur la coalition », lit-on dans leur communiqué parvenu à Dakaractu Mbour. Mme le ministre n'ayant pris aucune mesure pour faire arrêter ces attaques dont le détail est listé dans le communiqué, la coalition And Défar Sa Gokh d'annoncer que désormais, elle optera pour la loi du Talion.

« La violence c'est l'argument des faibles, comme le Ministre est en train de perdre du terrain elle cherche vaille que vaille à semer la violence. Mais trop c'est trop, désormais ce sera la loi du Talion : œil pour œil, dent pour dent. Nous ne permettrons plus à ces gangsters à la langue fourchue de colporter des propos violents sur des honnêtes citoyens que nous sommes. Nous interpellons les autorités de ce pays en général et le préfet du département de Mbour en particulier, pour qu'ils prennent toutes leurs responsabilités avant que l'irréparable ne se reproduise, car nous ne l'accepterons plus... »