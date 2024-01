« Je ne suis en aucune manière intéressée par une rencontre avec Macky Sall... » (Aminata Touré)

Sur un post Facebook, la candidate recalée a fait savoir qu’elle ne comptait pas s’y rendre.



« Je ne suis en aucune manière intéressée par une rencontre avec Macky Sall qui m’a illégalement renvoyée de l’assemblée et fait annuler mes dizaines de milliers de parrains pour m’éliminer à l’élection présidentielle », a-t-elle écrit.



« Tout ce qu’il reste à faire à Macky Sall, c’est de respecter la date officielle de l’élection présidentielle du 25 février, d’organiser des élections libres et transparentes et de libérer des milliers de prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons. L’opposition devra s’unir pour battre son candidat Amadou Ba dès le 1er tour et engager notre pays sur le changement véritable », a- t-elle ajouté.