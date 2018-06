Japon-Sénégal : Sadio Mané préservé des tâches défensives?

Avant d'affronter le Japon puis la Colombie, qu'est-ce que Sadio Mané va pouvoir changer dans sa manière de jouer ? Avec des attaquants placés dans un système de contre-attaque, le premier défi de Aliou Cissé est de mettre sur pied une équipe compacte. Et les deux excentrés (Sadio Mané et Ismaïla Sarr) devraient continuer à être présents dans les tâches défensives. "Nous devons plus nous sacrifier pour l'équipe. C’est ce que je fais à Liverpool. L’humilité est essentielle. Il faut respecter les consignes du coach. L’important, c’est le collectif", a déclaré le joueur de Liverpool, en conférence de presse.

L’attaquant des Reds aime défendre et ne s'est pas privé de le rappeler. "Il faut savoir défendre pour gagner", estime-t-il, rappelant sa capacité à répéter les efforts. Toutefois, le sélectionneur aurait décidé que les Lions allaient jouer face aux japonais avec une ligne intermédiaire composée de trois milieux récupérateurs. Le but est peut-être de placer Sadio Mané dans une position plus offensive, et de le préserver des tâches défensives...