JND 2020 / Equité Territoriale : « Nous maires des régions lointaines de la capitale, nous ne pouvons que remercier le Chef de l’État. » (M. Hadji Cissé, Maire de Kédougou)

L’équité territoriale fait référence à la dimension spatiale de la justice sociale. Elle désigne une configuration géographique qui assurerait à tous les territoires et à leurs habitants les mêmes conditions d’accès aux services publics et privés, au logement, à l'emploi, à la vie sociale.



Selon Mamadou Hadj Cissé, le Maire de Kédougou, « cette journée de décentralisation permettra de corriger beaucoup d’incohérences territoriales. Le président de la République a pris la décision de remédier à ce problème en instaurant l’équité territoriale. Pour une région comme Kédougou, on parle du Sénégal Oriental, le Sénégal oublié depuis les indépendances à nos jours, qui ne reçoit pas d’infrastructures de l’État. On peut même dire qu’on est oublié par l'État central. »



Mais avec les nouvelles réformes, l'espoir renaît selon toujours M. Cissé. « Nous maires des régions lointaines de la capitale, nous ne pouvons que nous en féliciter et remercier le Chef de l'État... Cette journée a eu de fortes recommandations et le Chef de l’État a instruit immédiatement le gouvernement pour l'application des décisions prises en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations et de permettre le développement sur le territoire. »