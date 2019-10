Investissement de 100 millions au marché Arafat : Le conseiller municipal Lass Badiane dément le maire Madiop Diop

Le maire de la commune de Grand Yoff, Madiop Diop procédait hier à l’inauguration des nouvelles infrastructures du marché d’Arafat qui ont nécessité un investissement de 100 millions de Fcfa. Mais selon le conseiller municipal Lass Badiane, le maire a « tout simplement menti ». « Vous êtes de très mauvaise foi en occultant la vérité aux populations. La réhabilitation de ces tables fait suite aux risques d’affaissement de la dalle à l’intérieur du marché et de concert avec les commerçants et autorités compétentes, nous avions décidé de la reconstruction. Ce politicien professionnel a oublié de dire que les subventions qui vont être allouées suite à la construction de ces infrastructures proviennent des impôts et taxes des populations de Grand Yoff et non de son argent. Les 307 tables (300.000 fcfa chacune) ont été financées par les propriétaires (250.000 fcfa) avec une subvention de 50.000fcfa sur chaque table par la mairie qui n’a pas encore été versée », a-t-il d’abord rectifié.Selon Badiane, contrairement à ce qu’il tente de faire croire, le maire ne veut pas le bonheur des populations de Grand Yoff, il veut essentiellement le sien et fait toujours passer ses intérêts avant ceux des grands yoffois. Par ailleurs indique-t-il, depuis 2014 aucun de ses engagements n’a été respecté.« Dites-nous vos réalisations depuis 2014 par rapport à vos engagements de campagne ? Aucune ! Les seules réalisations à votre actif et qui ne figuraient pas dans vos engagements de campagne : ce sont votre gestion calamiteuse, vos conflits d’intérêts dans tous les marchés que vous allouez, votre incompétence notoire dans la conduite des affaires publiques (vous avez été du reste épinglé par l’ARMP) … », invitera-t-il pour conclure sur le maire Madiop Diop.