Intervention lors de l'installation de la « Convergence Sénégal Sunugal » : Maître Ousmane Sèye reprécise sa pensée

Prenant part à l'installation de la structure citoyenne dénommée Convergence Sénégal Sunugal, Maître Ousmane Sèye avait fait une intervention en guise de contribution à cette initiative. Dans son intervention, l'avocat a indiqué que le président de la République a renforcé la citoyenneté dans la loi portant révision constitutionnelle du 05 Avril 2016.



Et à titre d'exemple, Maître Seye avait rappelé la possibilité pour les indépendants de participer à tous les types d'élections, le parrainage à toutes les élections, non sans oublier l'article 25-3 qui dispose que « tout citoyen a le devoir de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion ». Sur ce point, l'allié du chef de l'Etat a indiqué qu’au Sénégal, la lutte contre la corruption est primordiale dans la mesure où plusieurs centaines de milions sont détournés et souvent par des personnes occupant de hautes responsabilités et en qui le président de la République a confiance.



Par conséquent, il dit avoir demandé au législateur de mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles relatives à la lutte contre la corruption et la concussion pour permettre aux citoyens de prendre en charge cette lutte primordiale.

« Je n'ai cité le nom de personne et je ne me suis présenté comme l’avocat de personne », précise l'avocat à la cour qui ajoute en outre qu'il n'a jamais dit que des proches du président de la République détournent de l'argent...