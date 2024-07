Institut de Défense du Sénégal : 47 Officiers stagiaires admis à intégrer les Etats-Majors d’armée célébrés

La 6ème promotion de formation de l'école de l'état major et la 3ème promotion de l'école de guerre de l'institut de guerre formée à l’institut de défense du Sénégal (IDS) ont reçu leur parchemin ce jeudi 04 juillet 2024. Un acte qui marque la fin de l’année académique (2023-2024). C’est le président de la République, Bassirou Diomaye Faye qui a présidé la cérémonie.



Dans son discours de bienvenue, le Général de Brigade Koly Faye, directeur général de l'Institut de Défense du Sénégal (IDS) est revenu sur l’objectif de cette école.



« l’instant créée le 14 octobre 2020 est une école qui compose deux départements majeurs : une école d'état major et une école de guerre. L’institut forme les élites de demain. La scolarité de cette année a démarré le 18 août et 24 septembre. Cette promotion est composée de 47 stagiaires dont 14 venus de pays de la sous-région. Ils sont 33 officiers de la gendarmerie et des sapeurs pompiers. Ces officiers sont désormais aptes pour exercer des métiers au service de la nation », renseigne le général.