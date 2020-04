Institut Pasteur de Dakar : 15 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 5 nouveaux guéris.

Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 1 cas importé et 14 cas contacts. 5 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

A ce jour, 190 cas ont été déclarés positifs au coronavirus dont 45 guéris et 145 encore sous traitement.

Le deuxième cas grave qu’a enregistré le Sénégal a été évacué hier soir vers son pays d’origine à sa demande.