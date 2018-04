Installation comité "Russie 2018" : Ce qui ressort de la réunion présidée par le PM

Le Premier ministre a procédé jeudi à l'installation officielle du Comité national "Russie 2018". Mahammed Boun Abdallah Dionne a dévoilé son équipe composée des membres du gouvernement, de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), du secteur privé et du patronat. "Le PM assure la présidence, le ministre des Sports, la vice-présidence", a informé le ministre, porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.



Le comité aura pour mission de promouvoir la "destination Sénégal" à travers un "village du Sénégal" en Russie. D'ailleurs, c'est l'une des principales décisions qui ressort de la réunion. Le chef du gouvernement sénégalais a décidé de mettre en place un "Village du Sénégal" tout au long de la Coupe du Monde, prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie. "C'est un temps d'exposition mondiale et il faut que le temps du Sénégal soit bien organisé et bien optimisé", a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Le PM a ainsi indiqué les éléments d'orientation qui permettent de décliner une feuille de route. Au-delà, le comité aura aussi pour mission de soutenir la participation du Sénégal à cette phase finale de la coupe du monde. C'est-à-dire aider les Lions à réussir leur participation au Mondial...