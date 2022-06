Instabilité politique : L'AIS pour servir le soufisme appelle les régulateurs sociaux à reprendre la parole

Le président de l’Association islamique pour servir le soufisme (AIS) est aussi outré par la dégradation de l'arène politique minée par des discours va-t-en guerre entre l'opposition et le pouvoir.

Dans un communiqué parcouru à Dakaractu, Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ, lance un appel urgent aux chefs religieux, aux responsables d’associations islamiques, aux dignitaires et à tous les citoyens sénégalais, pour souligner la nécessité de travailler ensemble pour maintenir la sécurité, l’unité et la stabilité de notre pays et renoncer à la violence verbale et physique, particulièrement, en ce moment où nous avons remarqué un degré élevé de violence dû aux divergences politiques entre les partis sur les listes électorales.

À cet égard, l'Ais dans le texte parcouru appelle le gouvernement sénégalais à faire preuve de retenue, de sagesse et de calme face à cette crise et à respecter l’opinion de chaque citoyen qui veut s’exprimer de manière pacifique par des moyens bien connus. Nous appelons également l’opposition à faire prévaloir l’intérêt de la nation et préserver la sécurité et la stabilité du pays et appelons la justice sénégalaise à rechercher la justice, la vérité et l’équité.

Même le monde de la presse n'est pas épargné dans ces appels. L'association invite les médias locaux à soutenir la stabilité sociale et à préserver

l’unité du peuple sénégalais avec toutes ses sectes, races et orientations intellectuelles et idéologiques.

Par conséquent, Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Bâ manifeste le

désir de rendre visite aux chefs religieux et politiques, pour discuter avec eux sur tout ce qui touche l’intérêt du pays ainsi que les moyens pour éviter

conflits et troubles...