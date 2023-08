Insolite : Un homme surpris en train de prendre une photo du procureur en pleine audience

Alors que tout le monde était concentré dans une affaire de vol devant le tribunal d'Instance de Dakar de ce jeudi 17 août 2023, un homme a été pris en flagrant délit en train de prendre une photo du procureur. Il a été interpellé par l'agent de sécurité et de proximité et son téléphone portable a été confisqué avant d'être remis à la présidente du Tribunal.



Appelé à la barre, il a dit qu'il voulait simplement prendre une photo de souvenir de la parquetière, car il le connaissait bien.



Sur ces entrefaites, la présidente lui a clairement mis en garde. " Cela ne se fait pas. Et vous avez de la chance que le ministère public vous reconnaisse sinon vous allez être retenu dans le box pour être jugé", avance le juge.