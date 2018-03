Insertion des jeunes diplômés en Droit : « l’Etat recrutera chaque année 30 magistrats et 35 greffiers » (Ismaïla Madior Fall)

Le Forum sur l’insertion des jeunes diplômés en sciences juridiques, dans les métiers du Droit, s’est tenu ce jeudi 1er mars à Dakar. Venu présider ce colloque, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a évoqué dans son discours d’ouverture la problématique de l’insertion des jeunes diplômés en Droit. Le garde des Sceaux a renseigné que le Département de la justice va engager un ensemble d’initiatives pour l’insertion professionnelle de ces derniers. Dans la dynamique de lutter contre le chômage des jeunes, le ministre a annoncé l’annualisation des concours et examens d’entrée aux métiers du droit, notamment le barreau et les offices ministériels. A l’en croire, l’Etat du Sénégal recrutera désormais 30 magistrats et 35 greffiers. Cela, en plus des 350 éléments enrôlés par l’Administration pénitentiaire.