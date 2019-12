Insertion des enfants et des femmes dans les mutuelles de santé : Mansour Faye et Youssou Ndour s’engagent à enrôler 1 millions de bénéficiaires.

Afin de rendre accessible les soins sanitaires, l’union nationale des mutuelles de santé communautaires du Sénégal (Unamusc) en partenariat avec l’agence nationale de la couverture maladie universelle (Cmu) a officiellement lancé, ce jeudi, la campagne «Un million d’enfants et de femmes dans les mutuelles de santé». L’objectif est de susciter un réflexe de solidarité autour de la Cmu, d’encourager la Rse et les parrainages entre autres.



Le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Mansour Faye, qui procédait à la cérémonie de lancement de la campagne, a souligné que «cette campagne si elle est bien conduite permettra de redynamiser les adhésions mutuelles de santé et permettra à la population de mieux connaître la Cmu». Toutefois, Mansour Faye reste convaincu que «pour susciter l'intérêt du public l'Unamusc ferait bien de s'appuyer sur la participation communautaire et populaire».



Parrain de cette campagne de ‘’solidarité’’, Youssou Ndour, quant à lui, se dit honoré et invite la population à davantage s'impliquer dans ce programme afin de rendre la santé accessible. Ainsi, pour joindre la parole à l’acte, la star planétaire s’est engagée à l'enrôlement de l’ensemble des élèves de son ancienne école primaire ‘’Caserne Samba Diéry Diallo’’. Tout comme lui, le ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale, Mansour Faye s’est aussi engagé à parrainer les élèves de ses trois anciennes écoles primaires.