Insécurité publique aux alentours de l'université : Le collectif des étudiants de l'UCAD sonne l'alerte.

Le Collectif des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar alerte les autorités en charge de la sécurité publique sur l'insécurité grandissante qui règne aux alentours du temple du savoir.

Lors d'une marche pacifique organisée ce vendredi, le collectif a exprimé ses inquiétudes face à cette situation que vivent les étudiants aux alentours du temple du savoir.



"Nous avons organisé cette marche pour protester contre l'insécurité notoire au sein et aux alentours de l'université, particulièrement au niveau du Canal 4 qui est une zone fréquentée régulièrement par les agresseurs. Ce qui aboutit des fois à des cas d'agression et d'assassinat comme le plus récent avec la mort de notre camarade Joël Célestin Ahyi tué sauvagement aux alentours du Canal 4", a déploré Pape Nalla Dièye, porte porte-parole du collectif des étudiants de l'UCAD.



Par ailleurs, le collectif des étudiants exige le renforcement de la sécurité aux alentours immédiats de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



"Nous exigeons des autorités étatiques, le renforcement de la sécurité dans cette zone avec des montages en permanence de la police. Nous demandons également le renforcement de l'éclairages public et l'installation de caméras de surveillance au niveau du canal pour éviter les cas d'agression très fréquents dans ce milieu", insiste toujours le porte-parole Pape Nalla Dièye...