Insécurité galopante, difficultés dans le secteur privé, immigration irrégulière : Bougane « réduit » les six premiers mois de Diomaye en cendres

C’est « un Sénégal qui est tombé dans des mains inexpertes, les pires tocards de toute son histoire politique » a déclaré le président de Guem Sa Bop dans un texte où il se désole de « la situation que traverse le pays ». « Presque 6 mois de gouvernance et tous les signaux sont au rouge. Pastef nous sert son yoyo politique axé sur la dissolution du CESE et du HCCT en omettant de supprimer les 17 milliards de fonds politiques, une bonne cagnotte pour le duo au pouvoir. L'économie est à terre et les caisses du trésor sans provisions. Des entreprises périclitent lorsque d’autres licencient pour survivre. Le secteur privé est privé de marchés, sa raison de vivres, par des gouvernants esclaves des firmes étrangères et incapables de trouver les moyens de payer la dette intérieure. Aujourd’hui, ces entreprises font l’objet d’une pression fiscale insoutenable fruit de la déformation professionnelle de ces agents des impôts au pouvoir, en mal d’intelligence économique » regrette Bougane Gueye Dany constatant que « ces pirogues remplies de jeunes désespérés qui reprennent la mer au risque de leur vie, sans oublier des milliers d’emplois perdus en si peu de temps ». L’opposant rappel au régime que « la manipulation politicienne ne peut pas résister à la réalité têtue des faits dans les quartiers et les foyers perdus dans la misère et l’amertume ».