Insécurité dans certaines zones du pays : le cri du cœur de Pape Djibril Fall.

Quelle jeunesse avons-nous aujourd'hui ? Comment en est-on arrivé à ce stade-là ?Telles sont les questions qui interpellent tout un chacun au Sénégal. L'absence de sécurité dans certaines zones a frappé plus d'un. C'est le cas avec le mouvement que dirige Pape Djibril Fall qui a lancé un cri du cœur contre le meurtre de la jeune Kiné Gaye qu'il a qualifié de lâche et de barbare, lors d’un point de presse.



« Nous avons constaté avec beaucoup de tristesse et d'angoisse des Sénégalais s'entretuer. Nous déplorons jusqu'à la moelle épinière ces meurtres et agressions qui se multiplient. Je suis atterré, sidéré et dévasté par la façon dont des Sénégalais sont tués. Et nous demandons que justice soit faite pour que cela s'arrête et ça doit s'arrêter » a clamé le journaliste.



Toujours, selon lui, l'insécurité est devenue générale pour avoir envahi tout le pays. À cela il s' ajoute que l'État n'a pris ni conscience, ni la mesure, encore moins la gravité de la situation. Toutefois, Pape Djibril Fall a invité l'État à prendre systématiquement les mesures idoines afin de permettre aux populations de vaquer à leurs occupations...