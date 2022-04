Inondations dans la banlieue : « Le gouvernement est en train de prendre à bras le corps cette question » (Oumar Guèye)

Pour cette année, le gouvernement a pris les devants pour anticiper sur les inondations. L’assurance est du ministre des collectivités territoriales Oumar Guèye. Pour le porte-parole du gouvernement, d’importants travaux sont engagés dans le cadre du Progep 2 pour barrer la route aux inondations qu’avait connu la banlieue les dernières années.



« Ce que nous avons fait l'année dernière a permis d'atténuer ce que nous avions vécu en 2021 en terme d'inondations. C'était assez difficile et le président avait pris la décision d'ériger Keur Massar en département et le lancement des travaux du Progep 2 et de faire en sorte que les populations ne vivent plus cette situation en 2021.



Avec l'exécution de ces travaux, l'impact des inondations a considérablement diminué, même s'il faut reconnaître qu'il y a eu des inondations. Et ces travaux vont se poursuivre sous la houlette du ministère de l'eau et de l'assainissement. C'est pour dire que le gouvernement sous la houlette du président Macky Sall est en train de prendre à bras le corps cette question », a précisé le ministre Oumar Guèye à l’occasion de la rencontre gouvernement face à la presse...