Inondations à Ziguinchor / Le maire Abdoulaye Baldé lance le programme de désensablement.

Après l'appel de détresse du maire de Ziguinchor, le Dr Abdoulaye Baldé, la réponse du ministère de l'Eau et de l'Assainissement a été prompte. Serigne Mbaye Thiam a envoyé le matériel adéquat pour désensabler les rues de la ville et permettre aux eaux pluviales de ruisseler normalement.

C'est ainsi qu'il a lancé le programme de désensablement des rues de la commune.

"Nous sommes dans une nouvelle ère qui nous permet d'avoir une ville propre. Le ministère de l'Assainissement et de l'Eau nous est venu en appoint. D'ici quelques semaines, nous allons rendre plus belle les rues de la commune afin que l'eau circule normalement", a confié le maire de Ziguinchor.