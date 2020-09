Inondations : Sinistrés, les Handicapés Républicains appellent à ne pas politiser la question

Le bureau exécutif du Mouvement national des handicapés républicains, suite aux fortes pluies abattues sur le territoire, occasionnant des inondations dans certaines contrées de la capitale, et constatant les différentes interventions faites de part et d’autre dans cette affaire, a déploré une politisation de la gestion des inondations par certains ténors de l’opposition.

Dans une note signée par Toumani Camara, Cheikh Ndiaye et Mamadou Ndaw, tous membres du bureau, ils appellent ensuite les uns et les autres au dépassement, et les invitent à plus de solidarité et de compassion à l’égard des victimes. « L’heure n’est pas à la récréation politique, mais plutôt à plus de concentration et d’efforts pour sortir nos compatriotes de cette situation difficile », se solidarisent-ils. Le bureau constate aussi pour le déplorer, l’inertie de certains responsables du parti et fustige, avec la dernière énergie, le comportement de certaines autorités qui s’inscrivent aux abonnés absents, en refusant de défendre et de soutenir le chef de l’État.« Nous interpellons ces responsables pour qu’ils fassent preuve de solidarité et de soutien dans la gestion de cette question cruciale. Ils disposent de budget conséquent, mais ils ne vont jamais au front, et laissent l’initiative au seul chef de l’État », dénoncent-ils.Le bureau d’informer l’opinion et les autorités étatiques que parmi les sinistrés, figurent en grande partie des personnes handicapées. « Nous demandons au Président de la République et des autorités en charge de la question de la distribution des matériels, des aides et autres appuis de tenir compte de cet état de fait », conclut le MNHR...