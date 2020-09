Inondations / Macky Sall met au défi ses détracteurs : « Je suis prêt à en débattre avec qui le souhaite »

Le chef de l'État était ce matin à Diamniadio pour les besoins du Conseil présidentiel sur la relance de l'économie. Après avoir abordé plusieurs questions relatives à la croissance économique et à la sortie de crise imposée par la pandémie, Macky Sall se met à la défensive pour répondre à ceux qui estiment que la gestion des inondations n'est pas bien menée.



"Je ne peux pas accepter qu'on veuille par les réseaux sociaux et par pure démagogie, remettre en cause ces quantités d'efforts qui ont été faits pour assainir nos villes et communautés dans la région de Dakar", regrettera le président de la République.

Dans cette intervention aux allures de réplique, Macky Sall droit dans ses bottes, soulignera qu'il reste à l'aise pour "débattre sur cette question des inondations avec qui le voudra". Il soulignera par ailleurs que les gens doivent toutefois, savoir pour une bonne fois, "que son gouvernement a fait ce qu'aucun gouvernement n'a pu faire depuis 1960".



Une occasion également pour le chef de l'État de rappeler ces efforts dans le domaine agricole, avec "l'augmentation des semences et intrants qui ont été donnés aux producteurs, mais également celle de la subvention et du budget qui passe à 60 milliards de Francs CFA."