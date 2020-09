Inondations - Macky Sall défend ses ministres : « Mon Gouvernement a fait ce qu'aucun Gouvernement n'a fait en matière de lutte contre les inondations depuis 1960 »

Le Chef de l’Etat Macky Sall ne lâche décidément pas la question des inondations au Sénégal et notamment à Dakar ou les victimes « sont encore dans les eaux ». Lors du conseil présidentiel sur la relance économique qui se déroule en ce moment même au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, il a tenu surtout à défendre son Gouvernement. Il a par ailleurs défié quiconque serait prêt à engager ce débat sur la question.« Je suis à l’aise pour dire les efforts qui ont été faits. On ne peut pas faire comme si rien n’a été fait. C’est faux, si vous recevez en une journée trois mois de pluie c’est normal qu’il y ait un trop plein d’eau qui va se déverser dans les zones qui n’ont pas encore été assainies, qui n’ont pas de plan d’assainissement et qui sont des zones basses. Je dis, je suis à l’aise pour engager ce débat avec qui le souhaite dans ce pays, pour dire que mon Gouvernement a fait ce qu'aucun Gouvernement n’a fait en matière de lutte contre les inondations, depuis 1960 », a-t-il dit.« Dès 2012 j’ai lancé un programme décennal qui finira en 2022 (…) Nous allons continuer ce programme et nous souhaitons que les partenaires, les élus et l’administration veillent à ce que les populations cessent de s’installer dans les zones non aedificandi. Mais je ne peux pas accepter que l’on veuille sur les réseaux sociaux ou par pure démagogie mettre en cause les quantités d’efforts pour assainir nos villes et nos communautés dans la région de Dakar », a martelé le Président Sall pour finir...