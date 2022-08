Inondations - Centrale électrique de Bel-Air : Les pertes s'élèvent à des milliards, selon le directeur du transport d'énergie ...

Mam Singui Sarr, le directeur du transport d'énergie et maire de Palmarin, a tiré un premier bilan provisoire en termes de pertes et de désagréments constatés au niveau de la centrale électrique de la Senelec sise à Bel-Air. En présence des éléments des sapeurs-pompiers, il s'est réjoui de la diligence et de la synergie des services étatiques qui ont assez rapidement libéré la zone inondée par les eaux de pluie.





D'après lui, la centrale fonctionne sur la base d'un dispositif provisoirement installé afin d'éviter les dysfonctionnements sur le réseau de distribution de l'électricité. Il s'agit de la construction d'un local électrique qui permettra d'assurer le fonctionnement de la centrale. À en croire le directeur du transport d'énergie, il aura fallu quatre jours de travail pour relancer les activés.



"Là on fonctionne avec une installation précaire, on a su reprendre l'intégralité de la clientèle, mais on n'est pas encore dans le confort. Le confort sera là lorsqu'on aura installé la totalité des 19 cellules", a-t-il annoncé ce vendredi.



S'agissant des pertes, les eaux ont fait perdre beaucoup d'argent à la Senelec, renseigne t-il : "d'un point de vue matériel, c'est 19 cellules qui ont été endommagées en plus des véhicules. Il y a du matériel d'essai avec notre laboratoire de test de transformateur qui a été complètement endommagé. Le tout se chiffre à plusieurs milliards. En plus de cela, on ne peut pas mesurer le préjudice que la clientèle de la Senelec a connu..."