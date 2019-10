Inondation à Kanel : Le chef de l'État offre 200 tonnes de riz, 17 tonnes de ciment et 24 millions de FCFA au populations sinistrées du département.

La forte délégation conduite par le ministre du développement communautaire Mansour Faye et Mamadou Talla, ministre de l'éducation nationale, a sillonné les localités de Nindory, Thialy, Séno Palel, Kanel commune et Sinthiou Bamambé du département de Kanel. À la rencontre de ces populations victimes des inondations causées par les récentes pluies enregistrées un peu partout au Sénégal et particulièrement dans le département de Kanel, les deux ministres porteurs du message du chef de l'Etat ont donné un appui en ciment, en vivres et des enveloppes financières.

Au total, précise Mansour Faye, qui a salué le travail d'orfèvre réalisé par les autorités administratives de la région, " 200 tonnes de riz, 17 tonnes de ciment et 24 millions de FCFA", ont été offerts par le Président Macky Sall. C'est juste un premier geste pour soulager les populations impactées par les fortes pluies", dira-t-il. Le ministre du développement communauutaire a également saisi l'occasion pour annoncer l'arrivée d'une mission de l'AGEROUTE pour faire le point sur l'état des lieux des ouvrages endomagés ou ceux à réaliser dans le court terme.

La mission dépéchée à Kanel par le président de la République pour manifester sa solidarité a été accullie par "des populations enthousiastes mais dignes devant l'épreuve", a souligné Mamadou Talla. Le ministre de l'Education nationale de constater : "ce qui s'est passé dans le département de Kanel est inédit. Nos parents ont, malgré les nombreuses difficultés, réservé un accueil chalereux à notre délégation. Ils ont souffert dans la dignité et avec beaucoup de courage".

À Ndindory, à Séno Palel ou comme à Thialy, ce sont des concessions entières qui se sont écroulées, des murs affaissés, des toitures emportées par la furie des orages. Dans ces localités, ce sont des populations affectées mais enthousiastes qui ont accueilli les émissaires du président de la République. C'est avec beaucoup de soulagement qu'elles se sont confiées en racontant leurs nuits blanches, les journées sans repas, leurs sommeils à la belle étoile, etc. Des témoignanges poignants qui ont fait craquer plus d'un.

Dans certains villages visités et dans beaucoup d'autres, les écoles ont aussi fait les frais des fortes pluies. Si ce ne sont pas des classes envahies par les eaux, ce sont souvent des toitures qui ont volé en éclats. Le ministre de l'Education nationale interpellé promet d'instruire les services déconcentrés (IA et IEF) pour faire le recensement avant de saisir la direction des constructions scolaires. Mamadou Talla satisfait de cet élan de solidarité du Chef de l'Etat, a réitéré son engagement à être au service de la communauté du département de Kanel et de toute la région de Matam chaque fois qu'il est sollicité. "Je rendrai compte au Président Macky Sall de la détermination des populations de Matam et de Kanel pour leur soutien constant dans sa politique sociale et économique", promet-il. Le maire de Kanel Haymoul Abdoul Daff dans son discours a salué ce geste combien important du Chef de l'État. En sa qualité de représentant des maires du département, il a invité toutes les couches sociales de sa localité à travailler pour la réussite de la mission du Président Macky Sall. Dans la délégation conduite par le ministre Mansour FAYE, il y avait le ministre d'Etat Zakaria DIAW, le Directeur général de la CMU, des représentants de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, du Haut Conseil des Collectivités territoriales etc...