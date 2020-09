Inondation : Le district sanitaire de Guédiawaye Hamo 5 inondé, Aliou Sall jeté en pâture.

Le maire de Guédiawaye est, aujourd’hui, pointé du doigt par des agents de santé qui lui en veulent terriblement.



Aliou Sall s’est attiré les foudres de ces personnels à cause de son inertie face au calvaire de l’Infirmier chef de poste (Icp) de la structure de santé de Hamo 5. Une situation née des dégâts causés par les eaux de pluie de ce samedi et qui n’ont épargné ni le logement de l’Icp, ni le matériel médical encore moins les salles de soin.



Certains agents de ladite structure de santé trouvés sur les lieux sont en rage contre le maire de Guédiawaye. Lui reprochant de ne s’être même pas déployé encore moins d’envoyer un émissaire venir faire le constat des lieux ou même de leur apporter le moindre soutien.



Les éléments de la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers contactés n’ont, eux aussi, donné signe de vie qu’après plusieurs heures. Une sorte de laxisme qui a mis en rogne le personnel et certains acteurs de la localité. Sokhna Camara, l’un d’entre eux, pour sa part a dénoncé vivement l’attitude du maire qui a fait le mort.



‘’Le maire de Guédiawaye aurait dû voler au secours de l’Icp qui a tout perdu dans les eaux. Le maire aurait mieux fait d’être attentif à tout ce qui accable ses administrés. Le logement de l’Infirmier chef de poste (Icp) a été envahi par les eaux pluviales. Tous les habits de sa famille et mêmes les diplômes des enfants ont été détruits par les eaux pluviales’’, peste la dame qui appelle les autorités à tendre la perche à l’Infirmier chef de poste, en difficulté...