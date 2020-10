Innovation numérique : 20 millions de Francs CFA pour le gagnant du Grand Prix du Chef de l'État.

Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a procédé ce matin, sur instruction du président de la République, au lancement du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Le ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop a rappelé ce matin, l'importance de ce prix qui est d'ailleurs institué par décret par le président Macky Sall qui a voulu donner aux jeunes startups, l'opportunité de soutenir l'administration à travers leur savoir dans le domaine du numérique.



Il s'agira également de retenir nos champions locaux à contribuer au développement de leur pays, à mettre en place des réformes qui favorisent et mettent en exergue leurs potentialités; bref, de placer la science et la technologie dans les priorités pour une émergence espérée.



La ministre de l'économie numérique et des télécommunications fera savoir que ce "Grand Prix du chef de l'État" se tiendra au mois de Novembre au centre Abdou Diouf de Diamniadio. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mary Teuw Niane, aura l'honneur d'être le président du jury...