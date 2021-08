Indice de sévérité du Covid-19 : Le Sénégal bat un nouveau record de 86 décès entre le 26 juillet et 01 août 2021.

La virulence du virus liée à la Covid-19 n'est pas toujours en baisse. D'après l'étude du niveau de sévérité de la Covid-19 cette semaine, le Sénégal a toujours une tendance haussière. Son score s’affiche à 0,740 le 01 août (contre 0,767 le 25 juillet), soit une sévérité modérée. Le pays occupe en effet, le 103ème rang dans le classement mondial (conte 98ème au 25 juillet) et le 32ème rang dans le classement africain (la même place qu’au 25 juillet) sur un total de 39 pays du continent.



Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal a considérablement augmenté (5.739 cas durant la semaine du 26 juillet et 01 août 2021, contre 5.167 entre le 19 et le 25 juillet 2021). De même, les décès ont augmenté (86 décès entre le 26 juillet et 01 août 2021, contre 61 décès entre le 19 et 25 juillet 2021). S’agissant du taux de maitrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il s’est amélioré pour le Sénégal. Il est passé d’un score de 0,36 le 25 juillet à 0,42 le 1er août 2021.



En une semaine, la sévérité de la Covid-19 est en hausse dans le monde, en Europe, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Cependant, elle est en baisse en Asie.