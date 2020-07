Indice de mesure et de suivi de la sévérité : baisse dans le monde et dans tous les continents de la sévérité de la Covid-19

L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,99 (Maurice) et 0,41 (Namibie), avec une moyenne de 0,82 le 19 juillet contre 0,77 le 12 juillet, soit une forte diminution de la sévérité sur le continent africain. Burundi, Soudan du Sud et Malawi enregistrent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité). Zambie, Ethiopie et Tunisie signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice en une semaine (plus fortes hausses de la sévérité), en Afrique. Le Sénégal, améliore son score, passant de 0,86 le 12 juillet à 0,88 le 19 juillet (soit une sévérité faible). Il se situe au 62e rang mondial (le même rang au classement mondial que le 12 juillet) et au 22e rang africain.L’Europe affiche en moyenne un score de 0,79 le 19 juillet contre 0,76 le 12 juillet. Le meilleur score dans ce continent est de 1 (Gibraltar) et le pays le moins performant affiche un score de 0,42 (Pays Bas). Gibraltar, Monaco et Croatie affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur le continent européen. Serbie, Lituanie et Chypre enregistrent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Europe.En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,46 (pour Honduras, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 1 (Dominique), avec une moyenne de 0,77 le 19 juillet contre 0,73 le 12 juillet. Guatemala, Canada et Paraguay affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, sur ce continent. Salvador, Uruguay et Bahamas signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine sur ce continent.L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,84 le 19 juillet contre 0,84 le 12 juillet. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Brunei (0,99), suivi de Bhoutan (0,99) et Vietnam (0,98). Kazakhstan, Iraq et Philippines affichent les plus fortes progressions de leur score dans l’indice (plus fortes baisses de la sévérité) en une semaine, en Asie. Maldives, Mongolie et Sri Lanka signent les plus fortes baisses de leur score dans l’indice (plus fortes hausses de la sévérité) en une semaine, en Asie.Enfin pour l’Océanie, les scores varient entre un minimum de 0,76 (pour Fidji, pays le plus gravement atteint dans ce continent) et 0,99 (Polynésie française), avec une moyenne de 0,86 le 19 juillet contre 0,91 le 12 juillet (soit une augmentation de la sévérité, bien que demeurant faible). Nouvelle Zélande et Polynésie française affichent une hausse de leur score tandis que Australie et Fidji enregistrent un recul de leur score en une semaine...