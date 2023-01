Indicateurs de bonne gouvernance : Le Sénégal parmi les dix pays africains évoluant dans 7 secteurs de développement prioritaire (rapport IIGA 2022)

Le rapport de l’Indice Ibrahim de Gouvernance en Afrique apparaît dans un contexte socio-politique particulier avec notamment une inflation persistante, une tension sociale, et une perspective électorale en 2024. S'agissant indicateurs de performances, le Sénégal obtient un score supérieur à la moyenne du continent concernant 70 des 81 indicateurs. Depuis 2012, le score du Sénégal établi par l’IIAG s’est amélioré concernant 47 des 81 indicateurs et il a régressé concernant 31 autres.



Par ailleurs, selon l’Indice Ibrahim de Gouvernance en Afrique, trois indicateurs n’enregistrent aucune évolution.



Dans 10 secteurs, l’Indice note favorablement le Sénégal. Il s'agit de l’évolution depuis 2012, de l’absence de migration forcée et celle de conflit armé, du renforcement de l’enseignement, notamment dans les ressources humaines avec les recrutements d’enseignants; Les libertés d’expression et de croyance, l’ouverture de l’espace socio-politique accordé à la société civile, l’absence de violences à l’encontre de la population civile, la mobilisation des ressources fiscales et celle des ressources fiscales. Dans le domaine de la santé également avec un contrôle des maladies contagieuses sans oublier l’accès au marché en milieu rural.



Dans le lot des secteurs où le Sénégal, en terme de gouvernance est faible, nous avons une série de 10 domaines qui ne franchissent pas la barre des 45% en terme de score. Il s’agit de l’accès au numérique, de la protection contre la discrimination, de la scolarisation, de la transparence des archives publiques, des filets de protection sociale, de l’accès à des services bancaires, de l’achèvement des études, des libertés d’association et de réunion, des réseaux de transport et postal et de la qualité du système éducatif



Il est à préciser dans le rapport, que le Sénégal s’est amélioré dans toutes les sous catégories concernant le développement humain. La catégorie dans laquelle le plus grand nombre de sous-catégories se sont détériorées est participation, droits et Inclusion. En 2021, le Sénégal obtient un score supérieur à la moyenne du continent dans toutes les sous-catégories et figure parmi les dix pays les mieux classés concernant 7 catégories de secteurs tels que : la Santé avec une tendance progressive de 9,1 pour un score de 65,8%, les Infrastructures, avec une tendance de plus de 8.7 pour un score de 45%, l’environnement des affaires et du travail (tendance 6,0) avec un pourcentage de 61,4. Toujours dans ce lot qui porte le Sénégal le plus haut parmi les dix mieux placés d’Afrique, nous avons la protection sociale et services sociaux avec une tendance de plus de 5.1 et un score de 55,7%. La lutte contre la corruption (Tendance + 4,8, score 61,1) l’État de droit et justice (+ 3,5, score 71,0) l’Éducation tendance + 3,2, score 53,0), Droits (tendance + 1,4, score 66,9 et l’environnement durable avec une tendance de 0,8 et un score sur le plan africain de 57,9%.