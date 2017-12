Incursion à Bargny : Sur les pas de Galaye Mbaye Diagne alias Blaise Diagne

Le 07 Décembre 2017, les avions n’auront plus à atterrir à Léopold Sedar Senghor mais plutôt à Blaise Diagne sis à Diass.





Le Sénégal va ainsi vivre un moment important de son histoire, ce qui constitue une occasion pour s’arrêter sur la vie et l’œuvre de Galaye Mbaye Diagne, plus connu sous le nom de Blaise Diagne.





A Dakaractu on s’est intéressé à la mère biologique de Blaise Diagne. Pourquoi ? Parce que dans tous les documents il est écrit que la mère de Blaise Diagne est une Manjaque d’origine Bissau Guinéenne. Dakaractu est en mesure de révéler que la Galaye A. Pereira a des origines Sénégalaises. En effet, elle est de Bargny où est basée encore aujourd’hui sa famille. Une incursion dans ce village Lébou nous a donc permis de découvrir ses véritables origines. Ainsi il s'est avéré qu'elle est la fille de Mame Diarra Seck, qui est une fille de Mame Ndoumbé Sarote Guèye. D’ailleurs, Blaise Diagne et ses enfants avaient des liens particuliers avec sa famille maternelle. Reportage...