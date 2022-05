Inclusion à travers le football : la coopération italienne dit non à la discrimination...

La coopération Italienne a toujours été attentive à la promotion et à la protection des droits des hommes en situation de handicap. L'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) dirige ses activités dans le respect des droits humains, en promouvant des initiatives pour lutter contre les préjugés culturels et la stigmatisation et pour promouvoir l'inclusion sociale.



Il est en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale. C’est pourquoi ils ont organisé, ce samedi 14 mai 2022, la première édition de l'inclusion à travers le football, au stade de Dakar Sacré-Cœur.



Les stratégies et approches adoptées par l'AICS visent notamment à protéger les droits des personnes en situation de handicap en prenant en compte la multi discrimination dont elles font souvent l'objet. C’est pour cela qu'ils ont organisé six matches de gala, dont tous ont reçu des médailles et une coupe pour le vainqueur.



Une initiative jugée à sa juste valeur par le représentant du ministère de l'éducation nationale, Moussa Dia...