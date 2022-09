Incidents à l’assemblée, compagnonnage avec Benno, choix de Serigne Mbaye Thiam : le PS se prononce...

Le champ politique très agité depuis les dernières élections législatives n’a pas laissé indifférent le parti socialiste. D’ailleurs, ce parti, sous le pilotage de la secrétaire générale nationale Aminata Mbengue Ndiaye était également marqué par des frustrations dans ses rangs. D’ores et déjà, les points ont été mis sur les ‘i’ avec la sortie de ce communiqué signé la première personnalité politique du parti.Après avoir apprécié le déroulement des élections suivi de l’installation du bureau de l’Assemblée nationale, le parti socialiste a réprouvé la manière dont s'est déroulée l'installation de la 14ème législature. « Le Parti socialiste condamne fermement les comportements indignes et puérils de certains députés des coalitions Yewwi qui ont sciemment confondu ce haut lieu d'échanges et de débats démocratiques qu'est I ‘hémicycle de l’assemblée nationale, avec une foire d'empoigne. Le spectacle désolant et inédit, auquel se sont livrés ces députés de l’opposition, en de pareilles circonstances, aux antipodes des attentes de leurs mandants, a suscité, à juste raison, un sentiment légitime d'indignation et de réprobation quasi générale que partage le Parti socialiste », considère la secrétaire générale nationale.Dans la même logique, le Parti socialiste félicite l’ensemble des élus de la coalition Benno Bokk Yakar, les encourage et les exhorte tous à demeurer encore plus solidaires et vigilants, dans l’exercice de leurs mandats, au service du peuple, afin d'accompagner efficacement le gouvernement, en lui donnant les moyens législatifs nécessaires, d'exécution des politiques publiques définies par le chef de l'État, le président Macky Sall.Le Parti socialiste et son secrétaire général n'ont pas omis de se prononcer sur le choix du président de la République notamment, le cas de Serigne Mbaye Thiam. Ils approuvent sans réserve ce choix porté sur le nouveau premier ministre Amadou Ba, mais surtout leurs camarades Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye en qui le président a renouvelé sa confiance. Le Parti socialiste les assure de son soutien et les encourage à poursuivre, avec humilité, leur travail, dans la même dynamique de performance attendue d'eux, et dans les secteurs qui leur sont confiés, afin de mériter la confiance du président de la République.Aminata Mbengue Ndiaye et le parti socialiste en leur qualité de membre fondateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar, réaffirment leur attachement au respect des engagements qu'il avait librement pris sous la direction de son défunt Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng.