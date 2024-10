Incendie du siège de Taxawu : Barthélemy Dias interpelle les ministres de la Justice et de l'Intérieur sur le cas Abasse Fall

À la suite des déclarations controversées d'Abass Fall, tête de liste du parti Pastef à Dakar, qui aurait incité ses militants à la violence, un incendie s'est déclaré ce lundi au siège de Taxawu Sénégal. Cet événement, marqué par des dégâts matériels importants, a rapidement provoqué des réactions, notamment celle de Barthélemy Dias, maire de Dakar et tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu, qui accuse directement Abass Fall d'être à l'origine des tensions ayant mené à des actes violents.





Lors d’un point de presse tenu ce 28 novembre, Barthélemy Dias a publiquement interpellé les ministres de la Justice et de l'Intérieur, qu'ils considèrent comme des figures neutres devant garantir l'impartialité de l'État. Le maire de Dakar exige qu'Abass Fall soit arrêté et poursuivi pour ses propos incendiaires, qu'il juge directement liés aux violences perpétrées. Selon lui, l’inaction des ministres en question pourrait être interprétée comme un acte de faveur démontrant l’absence de séparation des pouvoirs tant clamée par le parti Pastef.