Incendie aux alentours des ICS Mboro : Les flammes maîtrisées par les secours.

Un petit feu de brousse s'est déclaré non loin des Industries chimiques du Sénégal basées à Mboro. Plus de peur que de mal, le feu a été vite maîtrisé. Selon une source de Dakaractu, l'incendie a été provoqué lors du défrichage des champs des populations et a touché une zone où il y avait du soufre.

Fort heureusement, la situation qui allait prendre des proportions inquiétantes avec le mélange de ce produit, sera très vite maîtrisée par les éléments de secours de ladite boîte.

Nous y reviendrons...