Incendie au collège de Hiléle de Kolda : le feu rase totalement l’abri provisoire.

Un incendie d’une grande ampleur a ravagé l’abri provisoire du collège du quartier Hiléle de la commune de Kolda, ce mercredi 23 janvier 2019. Les flammes ont consumé tout : tables-bancs, tableaux, chaises, palissades et il ne reste que des décombres sur les lieux.



Voici le récit du principal du Cem hilele Pape Bassene : « C’est un abri qui a pris feu, derrière nous, il y avait personne et c’était vers 17 heures. Les 27 tables bancs ont été totalement consumées par les flammes. Le feu est parti d’une classe de sixième. Ainsi en arrivant sur les lieux, je n’ai trouvé que les sapeur-pompiers qui ont finalement éteint le feu » .



Il avance avec consternation : « Vraiment le collège a une situation qui dérange, nous avons de beaux bâtiments en dur entremêlés avec les abris provisoires. Et ceci est une réelle menace pour nous tous. Je vais voir comment réaménager les emplois du temps avant les compositions pour afin de permettre aux élèves de terminer le programme » .



« Ainsi, l’Etat doit nous aider à éliminer les abris provisoires, parce qu’avec cette situation, les enfants ne sont pas en sécurité. L’année dernière, l’école avait 5 abris provisoires et cette année avec la construction de ces trois classes, on s’est retrouvé avec 4 abris provisoires » alerte-t-il.



A travers cet incendie la lancinante question de l’éradication des abris provisoires refait surface.