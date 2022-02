Incendie à la Banque de France à Chamalières (Puy-de-Dôme) : quatre personnes évacuées au CHU

Un incendie s'est déclaré ce mercredi 9 février dans un bâtiment de l'imprimerie de la Banque de France, boulevard Duclaux, à Chamalières. Il a été maîtrisé peu avant midi. Quatre personnes ont été évacuées vers le CHU de Clermont-Ferrand. Le feu serait parti d'un laboratoire situé dans un atelier de production dédié au design et pas à la production. Il s'est ensuite propagé au reste du bâtiment et impacté 300 m².

Le centre opérationnel départemental (COD), outil de gestion de crise, a été activé à la préfecture du Puy-de-Dôme et le préfet Philippe Chopin s'est rendu à la Banque de France. Pas moins de 2,5 milliards de billets y sont fabriqués chaque année, selon France Info. La majorité des billets de 20 euros mis en circulation dans la Zone euro y ont été imprimés. Le reste de la production étant composé d’autres devises comme le franc CFA