Incendie à l’Hôpital Abdoul Aziz Sy de Tivaouane : Deux parlementaires ont adressé une question écrite au gouvernement.

Au regard de son rôle de représentant du peuple et de contrôle de l’action gouvernementale, le parlementaire peut, dans un contexte précis, formuler des questions écrites au gouvernement pour l’interpeller sur des questions d’actualité qui intéressent le peuple. Ainsi, deux députés de l’opposition se sont illustrés pour accomplir cette mission parlementaire au moment où le Sénégal est secoué par ce drame qui a frappé Tivaouane.



Les députés Théodore Chérif Monteil et Marième Soda Ndiaye veulent en savoir un peu plus sur l'incendie qui a emporté 11 bouts de bois de Dieu qui n’ont passé que quelques jours dans ce monde. Ces députés ont déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale, une question écrite relative à cet incendie survenu dans l’unité de néonatologie de l’Hôpital Abdoul Aziz Sy de Tivaouane.



La requête pour audition du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale et de ses services concernés comme la Direction des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance (DIEM) et la Direction des Établissements de Santé est une nécessité, de même qu’une requête pour la mise en place d’une mission d’information parlementaire sur les unités de néonatologie du Sénégal. Compte tenu d'événements similaires qui se sont déroulés dans des centres de néonatalogie et qui avaient poussé l’État à prendre des décisions, Marième Soda Ndiaye et Théodore Monteil se posent les questions suivantes :



1. Des missions d’inspection sont-elles déployées régulièrement dans les structures sanitaires publiques comme privées pour prévenir ce genre d’accidents ?



2. Le cas échéant, est-ce que leurs conclusions et recommandations sont appliquées pour s’assurer que les bonnes dispositions et les bonnes pratiques sont systématiquement mises en place dans les structures de santé ?



3. Quelles garanties pouvez-vous donner aux usagers qu’ils ne seront plus exposés au risque de mourir par négligence dans les structures de santé ?