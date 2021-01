Incendie à Yoff : Une voiture 4x4 prend feu

C’est aux alentours de 19h30 minutes à Yoff près du magasin Marathon, qu’un véhicule 4x4 a pris feu. Les jeunes qui se trouvaient à proximité ont tenté d’étouffer les flammes en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

On ignore pour l’instant si les causes de l’accident sont criminelles ou pas et s’il y avait des personnes à bord. Ce que l’on sait contre, c’est que des événements de ce genre commencent à se multiplier ces derniers temps à Yoff.

Nous y reviendrons...