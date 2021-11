Inauguration du Commissariat de Diamaguène : Antoine Félix Diome appelle à une collaboration entre acteurs communautaires et forces de police.

Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome a procédé ce 30 novembre, à l’inauguration du commissariat d’arrondissement de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Une réalisation qui s’inscrit dans un programme de densification du maillage sécuritaire national, en vue de rapprocher la police des populations. C’est l’occasion pour le ministre de l’intérieur de revenir sur la structuration et le financement de cet édifice qui, rappelle-t-il, a été entièrement pris en charge par l’État du Sénégal pour un montant global de deux cent sept millions de francs CFA (207.000.000).



Dans son propos, le ministre a adressé un message aux maires des communes de Diamaguène Sicap Mbao et Tivaouane Diacksao, aux populations présentes ainsi qu’au fonctionnaires de police.



« Aujourd’hui, la prise en charge sécuritaire des communautés nécessite une implication individuelle et un engagement collectif de tous, aux côtés des forces de sécurité, tant les défis sont nombreux et variés. Je vous invite aussi à collaborer avec les forces de police... »



C’est dire que le message du ministre est en effet un appel à l’implication de tout un chacun à savoir les acteurs communautaires ainsi que des forces de police. Une collaboration qui, dans le long terme, pourrait porter haut les stratégies de renforcement des défenses sécuritaires du Sénégal.