Inauguration des nouveaux locaux du Centre de formation judiciaire / Me Malick Sall : « Sensible à la situation du personnel judiciaire, le chef de l'État a mis ce bâtiment à leur disposition... »

Les futurs magistrats et greffiers ont étrenné leur nouveau centre de formation judiciaire. Dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures judiciaires et de la formation des agents du ministère de la justice (magistrats, greffiers...), le nouveau centre de formation judiciaire a été inauguré ce mardi, au sein de l'école nationale de l'administration (ENA), par Malick Sall, le ministre de la justice.



En présence de ses collègues ministres, tels que Antoine Félix Diome, de l'intérieur ou encore celui des Forces Armées, Sidiki Kaba, sans oublier le premier président de la cour suprême et le premier président de la cour d'appel de Dakar, le garde des Sceaux s'est félicité de la satisfaction de cette vieille doléance.



"Étant sensible à la situation du personnel judiciaire, le chef de l'État a mis ce bâtiment à leur disposition", s'est réjoui le ministre de la justice devant les formateurs et les auditeurs répartis au niveau de 07 filières.



Dans ce sillage, Amadou Baal, le directeur général du centre de formation judiciaire de souligner l'importance d'avoir une ressource humaine de qualité.



Érigé sur une superficie de 3.600 mètres carrés, le bâtiment de type R+2 comporte 27 bureaux, 3 salles de conférence entre autres commodités. Toutefois, malgré la mise à disposition de ce nouveau centre de formation, le représentant des auditeurs n'a pas manqué de formuler une nouvelle demande allant dans le sens de l'érection d'un bâtiment destiné à leur hébergement.