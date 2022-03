Inauguration de la grande mosquée de Keur Diaw Ly Racine Sy apporte sa contribution au rayonnement de l'Islam

Avec la remarquable présence de Serigne Abo Mbacké, Khalife de Serigne Fallou Mbacké, accompagné d'une forte délégation de Touba et d'autres foyers religieux, l'inauguration de la grande mosquée de Keur Diaw Ly s'est déroulée en présence du sous-Préfet de Sagatta.Après trois siècles d'isolement et de torpeur,le site religieux de Keur Diaw Ly ( arrondissement de Sagatta,département de Kebemer) est tiré de l'anonymat grâce à l'icône du secteur privé et mécène,Mamadou Racine Sy.Petit-fils du fondateur de cette cité religieuse du Cayor,il a tenu à participer au rayonnement de la contrée en assurant le financement de la grande mosquée, le désenclavement du site en sus d'actions sociales de grande envergure.Pour le Sous-Préfet de Sagatta , en apportant sa pierre à l'édification de terroirs émergents,le mécène se substitue quelque part avec bonheur à la puissance publique qui ne peut satisfaire toutes les doléances des paisibles populations.Outre le Khalife de Serigne Fallou Mbacké, Touba était représentée par Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké de Darou Moukhty,Sokhna Mai Bint Cheikh Mbacké Gaindé Fatma,la famille de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké sans oublier Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba.Ce dernier a mis l'accent sur la générosité et le sens des priorités du bienfaiteur qui ne cesse de multiplier ce genre d'actions à caractère social et religieux dans plusieurs localités du pays.Pour sa part,Mamadou Racine Sy estime qu'il se déploie de la sorte avec beaucoup d'humilité tout en remerciant vivement Serigne Abo Khalife de Serigne Fallou Mbacké et les autres autorités qui ont fait le déplacement pour assister à cette belle journée de l' Islam.Une autre grande mosquée construite par le mécène sera inaugurée dans les meilleurs délais.Keur Diaw Ly connu aussi sous l'appellation de Diaw Ly Saré Yoro Ly du nom du fils ainé de Diaw Ly un érudit venu du Fouta des profondeurs.Il a ainsi pris ses quartiers dans le Cayor d'alors peuplé de Ceddos.C'était dans le cadre d'une mission de prosélytisme , d'expansion de l'Islam qui a aussi abouti à la création d'autres contrées religieuses comme Bitiw Sy non loin de Ndande et Khattr Sy situé dans le Thilmakha Mbakol.Le chef du village de Diaw Ly Serigne Samb a manifesté la vive satisfaction de tous les acteurs du terroir.