Inauguration de la Grande Mosquée de Bopp : Focus sur le parrain Thierno El Hadj Mouhamadou Saïdou Ba

Très jeune, Mamadou Saidou, connu aussi sous le nom de Mouhamad Siradji, se fit remarquer par son intelligence, sa piété, ses vertus et sa modestie. Il mena une vie périlleuse et pleine d'embûches. Ses efforts, sa crainte d'Allah, sa modestie et son amour de la vérité lui valurent le respect de tous.Il apprit et maîtrisa toutes les sciences connues des érudits musulmans du Fouta de l'époque. Il fut aimé et respecté par ses maîtres pour la vivacité de son esprit, sa grande science et sa sagesse. Après avoir assimilé les enseignements et les secrets des grands maîtres qu'il connut, il atteignit les degrés spirituels les plus élevés, notamment celui du grand Cheikh et Pôle (Qutbu) de son temps.



En 1942 avec une poignée de fidèles seulement (moins de 10 personnes selon certains témoignages), il créé le Daaka. Cet évènement est devenu aujourd'hui une grande retraite spirituelle de dimension sous régionale voire internationale. Il a également fondé plus d'une cinquantaine de villages. El Hadi Mamadou Saïdou mourut le 26 juin 1980 à Dakar Il fut enterré à Médina Gounass, la ville qu'il fonda en 1936.