Inauguration CPFI / Jean Bertrand Bocandé : « Ce centre constitue une première dans la prise en charge des détenus en matière de réinsertion sociale »

Le directeur de l'administration pénitentiaire a présenté le Centre pénitentiaire de formation industrielle (CPFI).



À l'occasion de son inauguration ce jeudi devant le ministre de la Justice, Jean Bertrand Bocandé de dire : " tous ensemble, nous allons mobiliser toutes nos énergies pour ce nouveau départ. Il s'agit de développer des projets à haute intensité de main-d'œuvre. Purger une peine ne doit pas être une fin en soi. Elle doit être une priorité pour changer la trajectoire mal engagée des personnes qui ont maille à partir avec la justice. Le CPFI constitue une première dans la prise en charge des détenus en matière de réinsertion sociale", fait-il savoir.



"Ce centre comprend un bloc administratif, deux laboratoires et une unité de production et de stockage. Le détenu est au centre de cette initiative pour améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité en détention avec des produits à moindre coût. Le centre peut donner du travail direct entre 50 et 100 détenus pour acquérir une connaissance et des qualifications et enfin des revenus parce qu'ils seront rémunérés au même niveau qu'en milieu urbain", conclut le patron de l'administration pénitentiaire.