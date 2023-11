Immigration irrégulière : le Secrétariat exécutif de BBY invite les jeunes à tourner le dos aux vendeurs d’illusions

Devant la recrudescence de l’émigration irrégulière avec son lot de morts des jeunes dans les océans, le Secrétariat Exécutif Permanent Elargi de Bennoo Bokk Yaakaar (SEPE de BBY) exprime toute sa compassion pour les victimes de ces drames et leurs familles. Il dénonce parallèlement « les passeurs qui s’exercent dans ce vil commerce de la mort » et lance un appel solennel aux jeunes et à leurs parents afin qu’ils refusent de céder aux chants des sirènes et aux appâts des vendeurs d’illusions.



Le SEPE de Bennoo Bokk Yaakaar dans son communiqué, se réjouit du choix porté, lors du dernier Forum de Paris, sur le Président Macky Sall pour être l’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P), afin d’aider à la mise en œuvre des conclusions du Sommet de Paris de juin 2023 pour un nouveau pacte financier mondial plus juste.



Sur un autre registre, Le SEPE de Bennoo Bokk Yaakaar s’incline devant la mémoire des milliers de morts de cette guerre et exprime sa vive préoccupation pour la tragédie humaine qui se déroule à Gaza entrainant la mort d’enfants par milliers et appelle à un règlement pacifique du conflit.



A ce propos, le SEPE rappelle que seule l’application de la résolution de l’ONU pour une coexistence pacifique de deux Etats Israélien et Palestinien, dans des frontières sûres et sécurisées. Dans cette perspective, le SEPE appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la mise sur pied d’un fonds mondial de solidarité pour aider le peuple palestinien et la reconstruction de Gaza.



Enfin, « le SEPE de Bennoo Bokk Yaakaar exhorte les militants et sympathisants de la coalition et de la grande majorité présidentielle à renforcer la mobilisation pour réussir le parrainage citoyen autour de son candidat, Amadou BA, afin de lui assurer une victoire sans bavures, au premier tour, au soir du 25 février 2024 ».



Cheikh S. FALL