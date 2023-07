Immigration irrégulière : « 400 migrants encore dans les centres au Maroc, 231 déjà au Sénégal, plusieurs d’entre eux déshydratés… » ( Ministre chargé des sénégalais de l’extérieur)

Le suivi des candidats de l’aventure incertaine se poursuit avec le déploiement des services de l’Etat du Sénégal. Le ministre chargée des Sénégalais de l’Exterieur, Dr Annette Seck qui, sur la chaîne nationale, la Rts, dit que c’est « environ 400 migrants qui ont été déjà enregistrés à Dakhla, au Maroc. 231 ont été rapatriés ».



Le ministre Annette Seck informe en même temps que la prise en charge de ces migrants se fait convenablement avec le strict respect de leurs droits. Aussi, pour précision « dans les embarcations, il y avait majoritairement des sénégalais mais également d’autres nationalités( Mali, République de Guinée et la Gambie… ». Les bateaux venaient de Rufisque, de Mbour, de Kafountine et de Kayar, renseigne le ministre.



Ces migrants qui n’ont finalement pas pu découvrir « l’eldorado » sont généralement affectés et même déshydratés, informe Dr Annette Seck qui informe d’ailleurs que 18 d’entre eux sont dans des centres hospitaliers de Dakhla( Maroc). malheureusement 3 décès ont été enregistrés.



Cependant, le ministre chargée des Sénégalais de l’extérieur envisage un déplacement dans les prochaines heures pour évaluer la situation sur place et étudier les modalités d’évacuation des migrants restants.