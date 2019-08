Idrissa Gana Guèye décrypte sa première apparition avec le PSG

Après sa première défaite face à Rennes, la semaine dernière, le Paris Saint-Germain a vite repris du poil de la b ê te en balayant Toulouse (4-0). Une victoire et une premi è re pour Idrissa Guèye qui a enfin débuté sous ses nouvelles couleurs. Auteur d'une bonne prestation, l'ancien lillois s'est exprimé sur son match. «Quand on est entouré de grands joueurs, c'est plus facile, on s'intègre encore plus rapidement. Cela a été une bonne intégration pour moi, les joueurs m'ont beaucoup aidé, beaucoup parlé et cela a facilité les choses.»

L’international sénégalais de 29 ans de poursuivre : « Je fais de mon mieux, je suis là pour aider l'équipe, je travaille comme il faut. Après, on laisse tout dans les mains de Dieu et on verra comment cela va se passer ».

Une première encourageante pour Idrissa Guèye qu'on attendra de voir dans un plus grand rendez-vous pour pouvoir juger son véritable impact au sein de l’équipe parisienne.